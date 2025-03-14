Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 15 марта победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 5) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале американка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок пройдет 4-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Иги Свентек, либо против Мирры Андреевой.

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