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  4. Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 марта 2025, 16:22 |
115
0

Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча WTA 1000 в Индиан-Уэллс

14 марта 2025, 16:22 |
115
0
Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

В ночь на 15 марта победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 5) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале американка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок пройдет 4-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Иги Свентек, либо против Мирры Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Мэдисон Киз Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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