ВИДЕО. Футболист Барселоны засветился на WWE. Он стоял с чемпионским поясом

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал гостем шоу SmackDown от WWE, которое прошло в Испании.

Футболист сразу привлек к себе внимание. Сначала он встретился с действующим чемпионом WWE Коді Роудсом и сделал фото с его титулом.

Позже снимками с Ямалем поделились Дрю Макинтайр, который подписал пост следующим образом: «Избарнный 🤝 Избранный».

А также публикацию с 17-летним вундеркиндом оформил легендарный Triple H, написав: «Будущее «Барселоны» ярче, чем когда-либо. Наслаждайся шоу, Ламин».

Во время трансляции шоу Ямаля вместе с другими футболистами «Барсы» – Фортом и Бальде – также показали на Netflix.

Chosen One 🤝 Chosen One pic.twitter.com/79fX9cuQif

The future of @FCBarcelona is brighter than ever…enjoy the show, Lamine. pic.twitter.com/gMP3qEH2CF