Наставник Черноморца рассказал об устранении последствий атаки на базу

Регулярные дроновые атаки врага на Одессу, как известно, наделали немало бед. За две недели, в течение которых террор приморского города со стороны рф не прекращается, произошло немало связанных с этим резонансных событий. Одно из них – прилет шахеда на клубную базу одесского «Черноморца» в Совиньоне. Как уже сообщалось, тогда (а было это 28 февраля) пострадали окна здания жилого корпуса, бассейн, футбольное поле и автотранспорт.

О том, в каком состоянии сейчас находится атакованный объект, в комментарии для Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Бабич.

«Все окна временно закрыты специальной пленкой. Однако процесс их обновления еще не завершен. Это же касается помещения, в котором расположен бассейн. А вот от большой воронки в районе угла поля следа не осталось – ее удалось полностью уладить», – сказал Бабич.

Известно также, что на пути к жилому корпусу, где накануне матча с «Левым берегом» готовились ко сну футболисты «Черноморца», вражеский БПЛА попал в газораспределительную трубу, которая была уничтожена дотла. Трудно представить, какими могли бы быть последствия «прилета», не окажись она на пути смертоносного дрона. По последней информации, сейчас продолжаются ремонтные работы трубы.

