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  4. Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?
Англия
15 марта 2025, 22:50 |
1074
4

Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?

«Брентфорд» неожиданно обыграл «Борнмут»

15 марта 2025, 22:50 |
1074
4
Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Лондонцы победили со счетом 2:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский центрбек Илья Забарный начал матч в стартовом составе. Илья провел на поле 85 минут и после завершения матча получил от статистического портала WhoScored оценку 6.8 баллов – одну из самых высоких среди всех игроков «Борнмута».

Хавбек «Брентфорда» украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 72-й минуте и получил 6.1 балл.

Героем матча стал Кристиан Нергор, который забил победный гол за «Брентфорд» и получил за поединок 8.0 баллов.

Оценки матча Борнмут – Брентфорд от WhoScored

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WhoScored Илья Забарный Борнмут Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу оценки Кристиан Нергор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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saltim
В каждом матче они играют лучше соперника , создают больше моментов но реализация резко просела . Своего рода непруха пошла . В этом матче они снова наиграли на победу, но не победили, увы
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+1
Gargantua81
Борнмут развалился. Восторги по поводу Ираолы оказались преждевременны.
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-2
apepa
И Забарный и Таловеров провалили сегодня свои игры. Может они не достойны быть основными ЦЗ в сборной??
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-4
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