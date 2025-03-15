Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Лондонцы победили со счетом 2:1.

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Украинский центрбек Илья Забарный начал матч в стартовом составе. Илья провел на поле 85 минут и после завершения матча получил от статистического портала WhoScored оценку 6.8 баллов – одну из самых высоких среди всех игроков «Борнмута».

Хавбек «Брентфорда» украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 72-й минуте и получил 6.1 балл.

Героем матча стал Кристиан Нергор, который забил победный гол за «Брентфорд» и получил за поединок 8.0 баллов.

Оценки матча Борнмут – Брентфорд от WhoScored