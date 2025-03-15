Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

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Несмотря на то, что хозяева вышли вперед первыми, «пчелам» удалось отыграться благодаря голам Висса и Норгарда.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл впервые с 26-го тура. Он пропускал матчи из-за дисквалификации. На поле провел 85 минут, результативными действиями не отличился.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился на поле на 72-й минуте. результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 44 очками остался 9-м, а «Брентфорд» с 41 очком поднялся на 11-е место.

Английская Премьер-лига. 29-й тур

Борнмут – Брентфорд – 1:2

Голы: Янельт, 17 (автогол) – Висса, 30, Норгард, 71

Фото матча: