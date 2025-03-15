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Чемпионат Англии
Борнмут
15.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Брентфорд
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Англия
15 марта 2025, 21:23 | Обновлено 15 марта 2025, 21:56
591
1

Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду

«Вишни» уступили несмотря на то, что забили первыми

15 марта 2025, 21:23 | Обновлено 15 марта 2025, 21:56
591
1
Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Несмотря на то, что хозяева вышли вперед первыми, «пчелам» удалось отыграться благодаря голам Висса и Норгарда.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл впервые с 26-го тура. Он пропускал матчи из-за дисквалификации. На поле провел 85 минут, результативными действиями не отличился.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился на поле на 72-й минуте. результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 44 очками остался 9-м, а «Брентфорд» с 41 очком поднялся на 11-е место.

Английская Премьер-лига. 29-й тур

Борнмут – Брентфорд – 1:2

Голы: Янельт, 17 (автогол) – Висса, 30, Норгард, 71

Фото матча:

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Борнмут Брентфорд Илья Забарный Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Йоан Висса
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Борнмут якусь кризу зловив. В останніх чотирьох матчах три поразки та нічия. Може міжнародна пауза піде команді на користь
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