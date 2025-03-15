В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Борнмут» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

Серия удачных матчей позволила «Борнмуту» подняться в зону еврокубков. Но затем команда проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) и «Брайтону» (1:2), а также сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Перед стартом 29-го тура «Борнмут» занимал девятое место. Однако до «Челси», который идет четвертым, всего пять очков. На своем поле «Борнмут» проиграл два матча подряд.

Брентфорд

«Брентфорд» находится в середине турнирной таблицы, а точнее на 12 месте. Солидный отрыв от зоны вылета позволяет команде чувствовать себя спокойно. В предыдущих турах АПЛ «Брентфорд» после побед над «Вест Хэмом» (1:0) и «Лестером» (4:0) сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и уступил «Астон Вилле» (0:1). В то же время победная серия «Брентфорда» в гостях составляет уже четыре матча подряд. Разница забитых и пропущенных мячей в этих поединках 1:12.

Личные встречи

В первом круге победу со счетом 3:2 одержал «Брентфорд». Из последних пяти матчей «Брентфорд» выиграл три. Еще два поединка принесли ничейный результат.

«Борнмут» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,39 гола за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Забарный, Адамс, Кристи, Сэменьо, Тавернье, Клюйверт, Эванилсон.

«Брентфорд»: Флэккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ньоргор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

Защита «Бормнута» может сдержать атаки соперника. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.