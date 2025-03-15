15 марта проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Брентфорд.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник вишен Илья Забарный вышел в стартовом составе. Центрбек отбыл дисквалификацию, которая составляла три матча.

Еще один представитель Украины Егор Ярмолюк из Брентфорда остался на скамейке запасных.

Борнмут – Брентфод. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на Setanta Sports.