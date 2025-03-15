Борнмут – Брентфорд. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 29-го тура АПЛ 2024/25 15 марта в 19:30 по Киеву
15 марта проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Брентфорд.
Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник вишен Илья Забарный вышел в стартовом составе. Центрбек отбыл дисквалификацию, которая составляла три матча.
Еще один представитель Украины Егор Ярмолюк из Брентфорда остался на скамейке запасных.
Борнмут – Брентфод. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на Setanta Sports.
События матча
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