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Чемпионат Англии
Борнмут
15.03.2025 19:30 – 67 1 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2025, 19:30 | Обновлено 15 марта 2025, 19:31
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Борнмут – Брентфорд. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 29-го тура АПЛ 2024/25 15 марта в 19:30 по Киеву

15 марта 2025, 19:30 | Обновлено 15 марта 2025, 19:31
242
0
Борнмут – Брентфорд. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

15 марта проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Брентфорд.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник вишен Илья Забарный вышел в стартовом составе. Центрбек отбыл дисквалификацию, которая составляла три матча.

Еще один представитель Украины Егор Ярмолюк из Брентфорда остался на скамейке запасных.

Борнмут – Брентфод. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на Setanta Sports.

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События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
17’
ГОЛ ! Автогол забил Витали Янельт (Брентфорд).
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Илья Забарный Борнмут Брентфорд смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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