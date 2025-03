Боруссия Д впервые с 2014/15 проиграла более 10 матчей Бундеслиги в сезоне

Дортмундская «Боруссия» впервые с сезона 2014/15 проиграла более 10 матчей в одном розыгрыше Бундеслиги.

15 марта состоялась встреча 26-го тура немецкого чемпионата между командами «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0. По голу забили Симонс и Опенда.

Поражения Боруссии Д в Бундеслиге 2024/25

В нынешнем сезоне Бундеслиги «пчелы» находятся на 11-м месте в таблице чемпионата (10 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

⚠️ | QUICK STAT



Borussia Dortmund have now suffered more than 10 league defeats in a single season for the first time since 2014/15.



A defeat to Leipzig leaves them in 11th place in the table, with only 35 points from 26 league matches. 🫣 pic.twitter.com/kBx8kMczpH