Тренер Динамо: «Они работают над тем, чтобы поссорить Украину и Польшу»
Мацей Кендзерек – об отношениях Украины и Польши
Помощник главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек высказался по поводу роста антиукраинских настроений в Польше. Специалист убежден, что значительную роль в этом процессе играет российская пропаганда, которая целенаправленно пытается поссорить украинцев и поляков.
«В интернете видно огромное количество манипуляций, фейковых новостей и откровенного натравливания одних на других. Россияне проводят большую работу, чтобы нас поссорить.
Известно, что между нашими народами есть нерешенные вопросы, которые всегда будут нас разделять, и на этой ноте россияне очень часто играют», — сказал Кендзерек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде