Тренер Динамо: «Они работают над тем, чтобы поссорить Украину и Польшу»

Помощник главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек высказался по поводу роста антиукраинских настроений в Польше. Специалист убежден, что значительную роль в этом процессе играет российская пропаганда, которая целенаправленно пытается поссорить украинцев и поляков.

«В интернете видно огромное количество манипуляций, фейковых новостей и откровенного натравливания одних на других. Россияне проводят большую работу, чтобы нас поссорить.

Известно, что между нашими народами есть нерешенные вопросы, которые всегда будут нас разделять, и на этой ноте россияне очень часто играют», — сказал Кендзерек.