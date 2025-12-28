Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Тренер Динамо: «Они работают над тем, чтобы поссорить Украину и Польшу»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 07:33
Тренер Динамо: «Они работают над тем, чтобы поссорить Украину и Польшу»

Мацей Кендзерек – об отношениях Украины и Польши

Тренер Динамо: «Они работают над тем, чтобы поссорить Украину и Польшу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мацей Кендзерек

Помощник главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек высказался по поводу роста антиукраинских настроений в Польше. Специалист убежден, что значительную роль в этом процессе играет российская пропаганда, которая целенаправленно пытается поссорить украинцев и поляков.

«В интернете видно огромное количество манипуляций, фейковых новостей и откровенного натравливания одних на других. Россияне проводят большую работу, чтобы нас поссорить.

Известно, что между нашими народами есть нерешенные вопросы, которые всегда будут нас разделять, и на этой ноте россияне очень часто играют», — сказал Кендзерек.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Мацей Кендзерек
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
Фанькин кот
Это правда. Срусские испокон веков разделяли народы и завоёвывали их по одному. Так случилось с Казанским и Астраханским ханствами, Ногайском, Крымским, Сибирским, Якут-Саха... Именно народы Великой степи сильнее всего пострадали от московитов и сейчас подневольны и как бы "расходный материал" для дальнейшей агрессии.  Было бы удивительно, если бы орусы не делали так же и здесь.
