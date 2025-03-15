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РБ Лейпциг
15.03.2025 19:30 – FT 2 : 0
Боруссия Д
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Германия
15 марта 2025, 21:54 |
55
0

РБ Лейпциг дома одолел Боруссию Дортмунд

Голами отличились Хави Симонс и Лои Опенда

15 марта 2025, 21:54 |
55
0
РБ Лейпциг дома одолел Боруссию Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг

В субботу, 15 марта, прошел матч 26-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимала Ред Булл Арена в Лейпциге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, хотя по созданным моментам гости из Дортмунда заслужили сыграть как минимум в ничью.

После этого матча «РБ» с 42 очками остался 5-м, а «Боруссия» Дортмунд с 35 очками осталась 11-й.

Бундеслига. 26-й тур

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд – 2:0

Голы: Симонс, 17, Опенда, 48

Фото матча:

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РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Боруссия Д Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Хави Симонс Лои Опенда Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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