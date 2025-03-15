РБ Лейпциг дома одолел Боруссию Дортмунд

В субботу, 15 марта, прошел матч 26-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимала Ред Булл Арена в Лейпциге.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, хотя по созданным моментам гости из Дортмунда заслужили сыграть как минимум в ничью.

После этого матча «РБ» с 42 очками остался 5-м, а «Боруссия» Дортмунд с 35 очками осталась 11-й.

Бундеслига. 26-й тур

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд – 2:0

Голы: Симонс, 17, Опенда, 48

Фото матча: