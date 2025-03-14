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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 15:18 | Обновлено 14 марта 2025, 15:24
1923
0

Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности

Роман Максимюк не выходит на связь около 5 месяцев

14 марта 2025, 15:18 | Обновлено 14 марта 2025, 15:24
1923
0
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Instagram. Роман Максимюк

Бывший футболист национальной сборной Украины Роман Максимюк без вести пропал на фронте во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил экс-вратарь Святослав Сирота.

Роман Максимюк. Есть новости, к которым невозможно привыкнуть. Есть истории, разбивающие сердце. Роман Максимюк – это не просто имя футбольной истории Украины. Это жизнь, посвященная игре, это борьба – и на поле, и за страну. Бывший игрок Днепра, Волыни, ЦСКА, Прикарпатья… Сколько людей помнят его матчи, игру, его характер?

Долго колебался, писать или нет. Решил все же написать, потому что Роман не просто обычный украинский воин, он часть футбольной семьи. И я хочу, чтобы его не забыли.

Роман Максимюк пропал без вести во время выполнения боевого задания по защите Родины в районе Покровска. В последний раз я видел, что он был на связи 29 января. Позже мы не раз связывались со всеми, с кем возможно. Он был на участке, где очень тяжело со связью, но он передавал через своих собратьев, что с ним все хорошо. Но сейчас уже все, к сожалению, не так», – написал Сирота.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Роман Максимюк Святослав Сирота российско-украинская война Динамо Киев сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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