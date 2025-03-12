Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика
Издание Daily Mail сообщает, что украинец не делал подобных заявлений
На минувшей неделе в прессе со ссылкой на аккаунт Frank Khalid в соцсети Х появилось «интервью» вингера «Челси» Михаила Мудрика, в котором тот помимо жалоб на отстранение от футбола по подозрению в употреблении допинга заявил о том, что потерял на войне против россии пятерых членов семьи.
По информации издания Daily Mail, которое связалось напрямую с представителями Мудрика, это «интервью» Мудрика является фейковым. Отмечается, что сам украинец сейчас не комментирует ничего, что связано с ним, хотя ему все еще не предъявлены обвинения со стороны FA, а он пребывает в статусе временно отстраненного от игр футболиста.
Также издание отмечает, что никаких новостей по делу о найденном допинге в анализах Мудрика на текущий момент нет. Все слухи вокруг этого являются исключительно хайпом и инсинуациями.
Daily Mail обратился к представителям Мудрика с конкретными вопросами по делу о допинге, но юристы украинского вингера заявили, что не могут давать сейчас никаких комментариев.
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