Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика

На минувшей неделе в прессе со ссылкой на аккаунт Frank Khalid в соцсети Х появилось «интервью» вингера «Челси» Михаила Мудрика, в котором тот помимо жалоб на отстранение от футбола по подозрению в употреблении допинга заявил о том, что потерял на войне против россии пятерых членов семьи.

По информации издания Daily Mail, которое связалось напрямую с представителями Мудрика, это «интервью» Мудрика является фейковым. Отмечается, что сам украинец сейчас не комментирует ничего, что связано с ним, хотя ему все еще не предъявлены обвинения со стороны FA, а он пребывает в статусе временно отстраненного от игр футболиста.

Также издание отмечает, что никаких новостей по делу о найденном допинге в анализах Мудрика на текущий момент нет. Все слухи вокруг этого являются исключительно хайпом и инсинуациями.

Daily Mail обратился к представителям Мудрика с конкретными вопросами по делу о допинге, но юристы украинского вингера заявили, что не могут давать сейчас никаких комментариев.