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  4. Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика
Англия
12 марта 2025, 19:50 |
1695
2

Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика

Издание Daily Mail сообщает, что украинец не делал подобных заявлений

12 марта 2025, 19:50 |
1695
2
Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика
Instagram. Михаил Мудрик

На минувшей неделе в прессе со ссылкой на аккаунт Frank Khalid в соцсети Х появилось «интервью» вингера «Челси» Михаила Мудрика, в котором тот помимо жалоб на отстранение от футбола по подозрению в употреблении допинга заявил о том, что потерял на войне против россии пятерых членов семьи.

По информации издания Daily Mail, которое связалось напрямую с представителями Мудрика, это «интервью» Мудрика является фейковым. Отмечается, что сам украинец сейчас не комментирует ничего, что связано с ним, хотя ему все еще не предъявлены обвинения со стороны FA, а он пребывает в статусе временно отстраненного от игр футболиста.

Также издание отмечает, что никаких новостей по делу о найденном допинге в анализах Мудрика на текущий момент нет. Все слухи вокруг этого являются исключительно хайпом и инсинуациями.

Daily Mail обратился к представителям Мудрика с конкретными вопросами по делу о допинге, но юристы украинского вингера заявили, что не могут давать сейчас никаких комментариев.

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Михаил Мудрик допинг Челси российско-украинская война интервью
Алексей Сливченко Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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Andromed
та це одразу було зрозуміло, він від того часу як дізналися про допінг нічого не коментує
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0
apepa
Я же говорил что это фейк. А вы мне никто не верил!
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