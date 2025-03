Реал впервые с 2017 года обыграл Вильярреал на выезде в Ла Лиге

«Реал» Мадрид впервые в 2017 году обыграл «Вильярреал» в Ла Лиге на его домашней арене. Серия без побед в гостях длилась 7 матчей (6 ничьих, 1 поражение).

15 марта состоялась игра 28-го тура чемпионата Испании между командами «Вильярреал» и «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Последний раз испанский гранд выигрывал матч Ла Лиги против «Вильярреала» на выезде в феврале 2017 года (3:2).

Это худшая серия «сливочных» против одного соперника в лиге со времен «Депортиво» (в период с 1992 по 2008 годах: 17 матчей, 5 ничьих, 12 поражений).

В этом розыгрыше испанского чемпионата команда Карло Анчелотти располагается на первой строчке в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

