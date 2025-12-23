Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
23 декабря 2025, 10:17
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?

Форвард перенес хирургическое вмешательство

Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Исаак

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Швеции Александр Исак получил травму в матче с Тоттенхэмом (1:2) в 17 туре Английской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, у шведского форварда был диагностирован перелом малоберцовой кости. Футболист уже перенес операцию. Официальной информации о сроках восстановления Исаака нет, но в СМИ пишут, что футболист пропустит несколько месяцев.

Форвард «красных» выступает за сборную Швеции, которая будет соперником сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2026. Матч команд намечен на 26 марта 2026 года.

Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
В Forbes назвали самую дорогую спортивную команду в 2025 году
травма Александер Исак Ливерпуль сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
MaximusOne
Вищі сили помагають Реброву, яка казав він комусь душу продав)
ViAn
Повне відновлення 4 місяці. Проти України Ісак не зіграє.
