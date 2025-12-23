Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Швеции Александр Исак получил травму в матче с Тоттенхэмом (1:2) в 17 туре Английской Премьер-лиги.

По информации клубной пресс-службы, у шведского форварда был диагностирован перелом малоберцовой кости. Футболист уже перенес операцию. Официальной информации о сроках восстановления Исаака нет, но в СМИ пишут, что футболист пропустит несколько месяцев.

Форвард «красных» выступает за сборную Швеции, которая будет соперником сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2026. Матч команд намечен на 26 марта 2026 года.