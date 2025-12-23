Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Григорчук объяснил провал в Нефтчи, заговорив о назначении Вернидуба
Украина. Премьер лига
Григорчук объяснил провал в Нефтчи, заговорив о назначении Вернидуба

Специалист пожелал удачи Юрию Вернидубу

Григорчук объяснил провал в Нефтчи, заговорив о назначении Вернидуба
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук объяснил, почему провалил период тренерской карьеры в Нефтчи. Специалист пожелал успехов Юрию Вернидубу, недавно возглавившего азербайджанский клуб.

– Перед возвращением в Украину у Вас был довольно неудачный период в Азербайджане. Что не удалось из Нефтчи? Здесь руководство клуба вообще не терпело. Вас уволили очень быстро.

– Об этом периоде в Нефтче я уже говорил не раз. У Нефтчи все сложилось так... У нас было все нормально, за исключением результата, который никак не удалось получить. Нефтчи – это бренд, но этому клубу уже давно не удается добиться высоких результатов.

В этом клубе не могут терпеливо относиться к моменту, когда команда не находится на верхушке турнирной таблицы и не добивается большого количества побед. Когда этот клуб не попадает в еврокубки – это ненормальная ситуация для такого большого клуба. Нефтчи – большой клуб с именем. Когда там нет результата – ищут другого тренера с надеждой, что другой тренер проделает работу, которая сразу даст результат.

– Недавно Нефтчи снова сменил тренера. Клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб. Какие перспективы у Юрия Николаевича в должности главного тренера этого клуба? Вы сами говорите, что руководство Нефтчи достаточно нетерпеливо.

– Я не могу сказать ни одного плохого слова о руководстве Нефтчи. У меня с ними настолько теплые уносить, что вы себе даже не представляете. У меня с руководством этого клуба остались самые теплые и положительные отношения. Юрий Николаевич я просто хочу пожелать, чтобы он достиг того, к чему стремится и сам он, и руководство клуба. Сбросить Карабах с трона будет очень непросто, но я думаю, что цель Нефтчи – завоевать чемпионство. Когда я приходил к рулю этой команды, то приходил только ради одной цели – меня интересовало только высшее место и игра в Лиге чемпионов. Желаю, чтобы Юрию Николаевичу удалось этого добиться, – сказал Григорчук.

По теме:
В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»
Роман Григорчук Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
