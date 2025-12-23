Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
Украина. Первая лига
23 декабря 2025, 10:54 |
Болельщики «Черноморца» отстаивают главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

На сегодняшний день у одесского «Черноморца» есть целый ряд нерешенных проблем. В частности, вопрос задолженности клуба перед футболистами до сих пор актуален – еще не все выплачено за осень. Есть и старые долги, которые тянутся еще с сезона-2024/25, из-за которых на «Черноморец» наложен очередной трансферный бан.

Тем временем главной темой в среде одесских болельщиков является смена на тренерском мостике. Как стало известно Sport.ua, информация о том, что в клубе решили найти замену работавшему в нем с марта 2025 года Александру Кучеру, соответствует действительности.

Относительно всего вышеупомянутого корреспондент Sport.ua обратился за комментарием к исполнительному директору клуба Анатолию Мисюре. Однако тот не был настроен на общение.

«Я не отвечаю на вопросы и ничего не могу вам сказать», – категорически заявил он.

Известно также, что одесские поклонники футбола за период работы Александра Кучера в команде прониклись к нему симпатией и большинство из них выступает против его отставки. Более того, на странице болельщиков «Черноморца» в Facebook организовано голосование, на котором всем желающим предлагается выбрать один из вариантов тренеров – Александра Кучера, Романа Григорчука, а также Хосепа Гварделу, Юргена Клоппа и «Ваш вариант». Понятно, что фамилии испанского и немецкого специалистов включены в список не без присущего одесситам чувства юмора.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
