«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции

Французский журналист Элтон Моколо поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном после матча 1/32 финала Кубка Франции с любительским «Фонтене» (4:0).

«Я ожидал гораздо большего, особенно в отношении его способности быть гораздо более доминирующим защитником. Мы говорим о защитнике с проверенным опытом игры в Премьер-лиге в составе «Борнмута».

На практике он должен был конкурировать с Маркиньосом... Сейчас уже почти январь 2026 года, но я не вижу, чтобы это произошло», - сказал Моколо в эфире программы After Foot.

Сообщалось, что раскол между Забарным и российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым является непреодолимым.