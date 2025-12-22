Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Франция
22 декабря 2025, 17:06
5

«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции

Элтон Моколо разочарован действиями украинского защитника ПСЖ

«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Элтон Моколо поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном после матча 1/32 финала Кубка Франции с любительским «Фонтене» (4:0).

«Я ожидал гораздо большего, особенно в отношении его способности быть гораздо более доминирующим защитником. Мы говорим о защитнике с проверенным опытом игры в Премьер-лиге в составе «Борнмута».

На практике он должен был конкурировать с Маркиньосом... Сейчас уже почти январь 2026 года, но я не вижу, чтобы это произошло», - сказал Моколо в эфире программы After Foot.

Сообщалось, что раскол между Забарным и российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым является непреодолимым.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
