Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 14:44 |
1

Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент

«Рома» и «Атлетико» заинтересованы в подписании Эгиналду

22 декабря 2025, 14:44 |
1 Comments
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду привлекает внимание римской «Ромы» и мадридского «Атлетико».

По информации испанских СМИ, два европейских топ-клуба заинтересованы в подписании 21-летнего футболиста, при этом «волки» уже практически согласовали переход бразильца. Остается неизвестным формат сделки: это может быть как аренда, так и полноценный трансфер.

В текущем сезоне Эгиналду провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может продать лучшего бомбардира команды.

По теме:
Полесью пока не нужен: Ротань посоветовал 19-летнему хавбеку уйти в аренду
Игрок клуба Первой лиги может перейти в европейский чемпионат
Футболист сборной Украины не собирается продлевать контракт с Динамо
Рома Рим Атлетико Мадрид Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
