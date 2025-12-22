Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
«Рома» и «Атлетико» заинтересованы в подписании Эгиналду
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду привлекает внимание римской «Ромы» и мадридского «Атлетико».
По информации испанских СМИ, два европейских топ-клуба заинтересованы в подписании 21-летнего футболиста, при этом «волки» уже практически согласовали переход бразильца. Остается неизвестным формат сделки: это может быть как аренда, так и полноценный трансфер.
В текущем сезоне Эгиналду провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может продать лучшего бомбардира команды.
