Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 02:31
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности

Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго». Об этом сообщает Хорхе Никола.

По информации источника, бразильский клуб нацелился на подписание 19-летнего футболиста, который является лучшим бомбардиром украинского гранда в текущем сезоне. Вероятность трансфера оценивает как низкая, ибо «горняки» считают, что смогу продать Кауана в европейский гранд летом.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил срочно вернуть украинца из аренды.

трансферы Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ Кауан Элиас
Даниил Кирияка Источник: Bolavip Brasil
