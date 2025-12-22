Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго». Об этом сообщает Хорхе Никола.

По информации источника, бразильский клуб нацелился на подписание 19-летнего футболиста, который является лучшим бомбардиром украинского гранда в текущем сезоне. Вероятность трансфера оценивает как низкая, ибо «горняки» считают, что смогу продать Кауана в европейский гранд летом.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил срочно вернуть украинца из аренды.