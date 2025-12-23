В Forbes назвали самую дорогую спортивную команду в 2025 году

Издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих спортивных команд мира.

Лидерство девятый год подряд удерживает франшиза НФЛ Даллас Ковбойз, чью стоимость оценили в 13 млрд долларов.

Второе место занял клуб НБА Голден Стейт Уорриорз с оценкой 11 млрд долларов, а тройку замыкает еще один представитель американского футбола – Лос-Анджелес Ремз (10,5 млрд).

В первой десятке, как и в прошлом году, представлены исключительно американские команды из НФЛ и НБА. В целом в топ-10 – сразу 7 клубов НФЛ, что аналитики Forbes объясняют масштабными телевизионными контрактами лиги.

Среди футбольных клубов самым дорогим остается Реал Мадрид – испанский гранд занял лишь 20-е место со стоимостью 6,75 млрд долларов.

Также в топ-50 вошли Манчестер Юнайтед (24-е место, 6,6 млрд), Барселона (42-е, 5,65 млрд) и Ливерпуль (48-е, 5,4 млрд). Всего в рейтинге топ-50 представлены лишь четыре футбольных клуба.

В список вернулись и представители Формулы-1 – Феррари (26-е место) и Мерседес (34-е).

Топ-20 самых дорогих спортивных команд мира по версии Forbes