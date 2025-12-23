Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Forbes назвали самую дорогую спортивную команду в 2025 году
23 декабря 2025, 05:57 | Обновлено 23 декабря 2025, 06:27
В Forbes назвали самую дорогую спортивную команду в 2025 году

Даллас Ковбойс лидирует в рейтинге, а футбольный Реал – лишь 20-й

В Forbes назвали самую дорогую спортивную команду в 2025 году
Forbes

Издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих спортивных команд мира.

Лидерство девятый год подряд удерживает франшиза НФЛ Даллас Ковбойз, чью стоимость оценили в 13 млрд долларов.

Второе место занял клуб НБА Голден Стейт Уорриорз с оценкой 11 млрд долларов, а тройку замыкает еще один представитель американского футбола – Лос-Анджелес Ремз (10,5 млрд).

В первой десятке, как и в прошлом году, представлены исключительно американские команды из НФЛ и НБА. В целом в топ-10 – сразу 7 клубов НФЛ, что аналитики Forbes объясняют масштабными телевизионными контрактами лиги.

Среди футбольных клубов самым дорогим остается Реал Мадрид – испанский гранд занял лишь 20-е место со стоимостью 6,75 млрд долларов.

Также в топ-50 вошли Манчестер Юнайтед (24-е место, 6,6 млрд), Барселона (42-е, 5,65 млрд) и Ливерпуль (48-е, 5,4 млрд). Всего в рейтинге топ-50 представлены лишь четыре футбольных клуба.

В список вернулись и представители Формулы-1 – Феррари (26-е место) и Мерседес (34-е).

Топ-20 самых дорогих спортивных команд мира по версии Forbes

  • 1. Даллас Ковбойз (американский футбол) – 13 млрд долларов
  • 2. Голден Стейт Уорриорз (баскетбол) – 11 млрд долларов
  • 3. Лос-Анджелес Ремз (американский футбол) – 10,5 млрд долларов
  • 4. Нью-Йорк Джайентс (американский футбол) – 10,1 млрд долларов
  • 5. Лос-Анджелес Лейкерс (баскетбол) – 10 млрд долларов
  • 6. Нью-Йорк Никс (баскетбол) – 9,75 млрд долларов
  • 7. Нью-Ингленд Пэтриотс (американский футбол) – 9 млрд долларов
  • 8. Сан-Франциско 49ерс (американский футбол) – 8,6 млрд долларов
  • 9. Филадельфия Иглз (американский футбол) – 8,3 млрд долларов
  • 10. Чикаго Берз (американский футбол) – 8,2 млрд долларов
  • 11. Нью-Йорк Янкиз (бейсбол) – 8,2 млрд долларов
  • 12. Нью-Йорк Джетс (американский футбол) – 8,1 млрд долларов
  • 13. Лас-Вегас Рейдерс (американский футбол) – 7,7 млрд долларов
  • 14. Вашингтон Коммандерс (американский футбол) – 7,6 млрд долларов
  • 15. Лос-Анджелес Клипперс (баскетбол) – 7,5 млрд долларов
  • 16. Майами Долфинс (американский футбол) – 7,5 млрд долларов
  • 17. Хьюстон Тексанс (американский футбол) – 7,4 млрд долларов
  • 18. Денвер Бронкос (американский футбол) – 6,8 млрд долларов
  • 19. Лос-Анджелес Доджерс (бейсбол) – 6,8 млрд долларов
  • 20. Реал Мадрид (футбол) – 6,75 млрд долларов
Даллас Ковбойс рейтинг Forbes Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Барселона Ливерпуль американский футбол бейсбол Нью-Йорк Янкиз НБА MLB НФЛ Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Рэмс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Нью-Ингленд Пэтриотс Сан-Франциско Форти Найнерс Филадельфия Иглз Лос-Анджелес Клипперс финансы
Николай Степанов
