ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке

26-летняя звезда «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился фотографиями с церемонии помолвки в Instagram, подписав их фразой: «Моя мечта стала реальностью. 11:11».

Впервые египетский футболист показал свою девушку в апреле, опубликовав ее фото в Insta-Stories.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Невеста Мармуша, Джоли, работает специалистом по маркетингу. Она окончила Университет Сассекса в 2021 году по специальности «Коммуникации и медиа», а также имеет опыт работы в fashion-индустрии.

В юности Джоли выступала за клуб «Тигрис» и заняла четвертое место на уровне U19 на чемпионате Wadi Deglas по сквошу в 2017 году.