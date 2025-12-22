Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Другие новости
22 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:45
620
0

Поздравления принимает Омар Мармуш

Instagram. Омар Мармуш с избранницей

26-летняя звезда «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился фотографиями с церемонии помолвки в Instagram, подписав их фразой: «Моя мечта стала реальностью. 11:11».

Впервые египетский футболист показал свою девушку в апреле, опубликовав ее фото в Insta-Stories.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Невеста Мармуша, Джоли, работает специалистом по маркетингу. Она окончила Университет Сассекса в 2021 году по специальности «Коммуникации и медиа», а также имеет опыт работы в fashion-индустрии.

В юности Джоли выступала за клуб «Тигрис» и заняла четвертое место на уровне U19 на чемпионате Wadi Deglas по сквошу в 2017 году.

По теме:
Фулхэм минимально переиграл Ноттингем. Зинченко вышел на последние 10 минут
Гол Салаха на 90+1 минуте принес Египту победу над Зимбабве на старте КАН
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
фото lifestyle Омар Мармуш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
