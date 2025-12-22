ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Поздравления принимает Омар Мармуш
26-летняя звезда «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился фотографиями с церемонии помолвки в Instagram, подписав их фразой: «Моя мечта стала реальностью. 11:11».
Впервые египетский футболист показал свою девушку в апреле, опубликовав ее фото в Insta-Stories.
Невеста Мармуша, Джоли, работает специалистом по маркетингу. Она окончила Университет Сассекса в 2021 году по специальности «Коммуникации и медиа», а также имеет опыт работы в fashion-индустрии.
В юности Джоли выступала за клуб «Тигрис» и заняла четвертое место на уровне U19 на чемпионате Wadi Deglas по сквошу в 2017 году.
