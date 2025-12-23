Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»

Игрок сборной Украины Александр Сваток, ныне выступающий в MLS, признался, что следит за Украинской Премьер-лигой. Футболист заявил, что его удивило выступление черкасского ЛНЗ.

– Следишь за чемпионатом Украины?

– Да. В курсе всех дел, но больше внимания уделяю командам, в которых играют или работают люди, с которыми я выступал в «Днепре». Конечно, это «Полесье», также приятно удивило ЛНЗ, наблюдаю за «Карпатами», «Металлистом 1925».

Конечно, не могу не интересоваться нашими грандами «Шахтером» и «Динамо», поскольку они были в групповом раунде Лиги конференций, – лаконично сказал Сваток.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.