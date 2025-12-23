Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 11:08
0

Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»

Александр Сваток признался, за какими командами из УПЛ внимательно следит

Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Игрок сборной Украины Александр Сваток, ныне выступающий в MLS, признался, что следит за Украинской Премьер-лигой. Футболист заявил, что его удивило выступление черкасского ЛНЗ.

– Следишь за чемпионатом Украины?

– Да. В курсе всех дел, но больше внимания уделяю командам, в которых играют или работают люди, с которыми я выступал в «Днепре». Конечно, это «Полесье», также приятно удивило ЛНЗ, наблюдаю за «Карпатами», «Металлистом 1925».

Конечно, не могу не интересоваться нашими грандами «Шахтером» и «Динамо», поскольку они были в групповом раунде Лиги конференций, – лаконично сказал Сваток.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Александр Сваток сборная Украины по футболу Major League Soccer (MLS) ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Шахтер Донецк Динамо Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
