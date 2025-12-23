Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан аутсайдера Первой лиги зимой сменит команду
Трансферы
23 декабря 2025, 15:40 |
594
0

Капитан аутсайдера Первой лиги зимой сменит команду

Сергей Петько пойдет на повышение

23 декабря 2025, 15:40 |
594
0
Капитан аутсайдера Первой лиги зимой сменит команду
ФК Феникс-Мариуполь. Сергей Петько

Капитан «Феникса-Мариуполя» Сергей Петько сменит команду в рамках Первой лиги, сообщает UA-Футбол.

У 31-летнего опорного полузащитника заканчивается контракт с клубом, который он не будет продлевать.

К Петько проявляют интерес «Черноморец», ЮКСА и «Виктория». Все эти клубы находятся выше «Феникса-Мариуполь» в таблице, поэтому Петько имеет возможность перейти на повышение в рамках дивизиона.

«Виктория» проявляла интерес к Петько ещё в начале года. Тогда Сергей находился в расположении команды и проходил зимние сборы во Винниках. Но заключить соглашение не удалось из-за бюрократических сложностей, связанных с бывшим клубом Петько – «Ингульцом».

В текущем сезоне Сергей принял участие в 12 матчах за «Феникс-Мариуполь» и не отмечался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что финалист Лиги Европы может продолжить карьеру в Первой лиге.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
Эксперт выбрал неожиданного лучшего игрока первого круга УПЛ
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Сергей Петько Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Феникс-Мариуполь ЮКСА Тарасовка Виктория Сумы Черноморец Одесса трансферы
Иван Чирко Источник: UA-Football
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23 декабря 2025, 08:20 45
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне

Николай продлит соглашение с киевлянами

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Футбол | 23 декабря 2025, 10:42 15
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев
Футбол | 23.12.2025, 16:27
Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев
Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Футбол | 23.12.2025, 09:33
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
22.12.2025, 03:02
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 2
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
22.12.2025, 05:02 2
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем