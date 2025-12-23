Капитан аутсайдера Первой лиги зимой сменит команду

Капитан «Феникса-Мариуполя» Сергей Петько сменит команду в рамках Первой лиги, сообщает UA-Футбол.

У 31-летнего опорного полузащитника заканчивается контракт с клубом, который он не будет продлевать.

К Петько проявляют интерес «Черноморец», ЮКСА и «Виктория». Все эти клубы находятся выше «Феникса-Мариуполь» в таблице, поэтому Петько имеет возможность перейти на повышение в рамках дивизиона.

«Виктория» проявляла интерес к Петько ещё в начале года. Тогда Сергей находился в расположении команды и проходил зимние сборы во Винниках. Но заключить соглашение не удалось из-за бюрократических сложностей, связанных с бывшим клубом Петько – «Ингульцом».

В текущем сезоне Сергей принял участие в 12 матчах за «Феникс-Мариуполь» и не отмечался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что финалист Лиги Европы может продолжить карьеру в Первой лиге.