Вильярреал – Реал – 1:2. Прескрасный Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Матч 28-го тура Ла Лиги начался в 19:30 по киевскому времени
В субботу, 15 марта, проходил матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимал Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
Гости добыли победу благодаря дублю Килиана Мбаппе.
Ла Лига. 28-й тур
Вильярреал – Реал – 1:2
Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23
❗️ ГОЛ! Фойт забил в ворота Реала. 8-я минута, 1:0
❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильярреала. 17-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Вильяррееала. 23-я минута, 1:2
События матча
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