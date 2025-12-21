Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о выезде из Украины блогеров Александра Волошина и Анны Алхим после громких скандалов. Экс-нападающий отметил, что лично знаком с ними и не видит оснований для хейта.

«Я знаю и Волошина, и Алхим. Общался с ними и до сих пор общаюсь. Это их выбор – уехать из Украины. Я не понимаю, зачем они спорят с людьми, если у вас много денег, у Волошина крипта. Мне смешно из них, я бы просто забил на это все.

Они уехали из-за русского языка? Возможно. Но президент сам говорил, что есть люди, которые говорят по-русски — в Днепре, в Киеве...», — сказал Милевский.