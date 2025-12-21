Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 08:02 |
1748
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

21 декабря 2025, 08:02 |
1748
2 Comments
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о выезде из Украины блогеров Александра Волошина и Анны Алхим после громких скандалов. Экс-нападающий отметил, что лично знаком с ними и не видит оснований для хейта.

«Я знаю и Волошина, и Алхим. Общался с ними и до сих пор общаюсь. Это их выбор – уехать из Украины. Я не понимаю, зачем они спорят с людьми, если у вас много денег, у Волошина крипта. Мне смешно из них, я бы просто забил на это все.

Они уехали из-за русского языка? Возможно. Но президент сам говорил, что есть люди, которые говорят по-русски — в Днепре, в Киеве...», — сказал Милевский.

По теме:
МИЛЕВСКИЙ: «Мы боялись этого. Не знали, что с нами потом будет»
Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я переживаю за них, грустно от результатов»
Артем Милевский
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20 декабря 2025, 15:44 9
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба

Евгений получил должность в Армате

Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Футбол | 20 декабря 2025, 23:55 10
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции

Парижане победили «Фонтене»

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти
Футбол | 21.12.2025, 00:03
Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти
Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Футбол | 20.12.2025, 08:00
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
#зажиття
Ответить
0
batistuta
Аншлюс милитари....
Ответить
0
Популярные новости
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 48
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 18
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 13
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем