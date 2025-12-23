ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина

Суд в Южной Корее приговорил женщину в возрасте около 20 лет к четырем годам лишения свободы за шантаж капитана национальной сборной Сон Хын Мина. Она угрожала футболисту публично заявить о якобы беременности от него и вымогала деньги.

По данным следствия, в прошлом году женщина сообщила Сон Хын Мину, что беременна, хотя сама не была в этом уверена. Опасаясь репутационного скандала, футболист выплатил ей около 200 тысяч долларов США.

Как установили правоохранительные органы, полученные средства женщина потратила на предметы роскоши и брендовые покупки. В суде она пыталась представить себя жертвой, называя деньги «компенсацией», однако эти аргументы были отклонены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также приговор получил ее сообщник – мужчина около 40 лет, который отправил футболисту 15 угрожающих сообщений. Его приговорили к двум годам тюрьмы за попытку шантажа.

Когда злоумышленники потребовали новую выплату, Сон Хын Мин обратился в полицию. Суд отметил, что обвиняемые злоупотребили публичным статусом футболиста, а сам игрок испытал «серьезные психологические страдания».

33-летний Сон Хын Мин недавно перешел в «Лос-Анджелес ФК» и остается одной из главных футбольных звезд Азии.