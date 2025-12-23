Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
23 декабря 2025, 14:21 | Обновлено 23 декабря 2025, 14:27
Сон Хын Мин стал жертвой вымогательства на сумму $200 тысяч

Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Суд в Южной Корее приговорил женщину в возрасте около 20 лет к четырем годам лишения свободы за шантаж капитана национальной сборной Сон Хын Мина. Она угрожала футболисту публично заявить о якобы беременности от него и вымогала деньги.

По данным следствия, в прошлом году женщина сообщила Сон Хын Мину, что беременна, хотя сама не была в этом уверена. Опасаясь репутационного скандала, футболист выплатил ей около 200 тысяч долларов США.

Как установили правоохранительные органы, полученные средства женщина потратила на предметы роскоши и брендовые покупки. В суде она пыталась представить себя жертвой, называя деньги «компенсацией», однако эти аргументы были отклонены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также приговор получил ее сообщник – мужчина около 40 лет, который отправил футболисту 15 угрожающих сообщений. Его приговорили к двум годам тюрьмы за попытку шантажа.

Когда злоумышленники потребовали новую выплату, Сон Хын Мин обратился в полицию. Суд отметил, что обвиняемые злоупотребили публичным статусом футболиста, а сам игрок испытал «серьезные психологические страдания».

33-летний Сон Хын Мин недавно перешел в «Лос-Анджелес ФК» и остается одной из главных футбольных звезд Азии.

MaximusOne
Ось що накопав в неті: 
Сон Хын Мин уже несколько лет следует строгому правилу, связанному с девушками – его установил отец корейской звезды Сон всегда слушается папу. Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин объяснил, почему не собирается жениться до завершения футбольной карьеры. Отец звезды АПЛ Сон Ун Чжон, который сам играл на профессиональном уровне, известен тем, что проводил для сына 4-часовые тренировки в юности, а также требовал от Сона новых достижений, когда тот уже стал игроком мирового класса. Но главный запрет от отца, который получит лидер «Тоттенхэма» – не связывать себя брачными обязательствами в течение карьеры. Во время интервью для The Guardian Сонни попросили прокомментировать это, и он ответил, что согласен с отцом. «Я согласен. Когда ты женишься, номером один будет семья, жена и дети, а затем футбол. Я хочу быть уверен, что, пока я играю на высшем уровне, футбол будет номером один. Ты не знаешь, как долго ты сможешь играть на высшем уровне. «Когда ты закончишь карьеру, в 33 или 34 года, ты все равно сможешь прожить долгую жизнь со своей семьей». Известно, что ранее Сон встречался с корейскими звездами Бан Мин А и Ю Со Ён, подтвердив свои отношения с последней в ноябре 2015 года. 
Ответить
0
Serhii P.
не*уй було *бати всяких шалав
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Не зрозуміло чим вона саме йому погрожувала, вагітність або є, або її немає, типу сказала "Плати бо завагітнію", чи як ??? Та й ніби Корея не мусульманська країна, в якій не можна мати дітей не одруженим. 
Ответить
-1
