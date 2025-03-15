Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией
Матч завершился вничью 1:1
В субботу, 15 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Валенсия».
Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Матч завершился вничью 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Открыли счет в поединке «летучие мыши» – на 58-й минуте забил Диего Лопес. Отыгрались каталонцы спустя шесть минут, голом отметился легенда клуба Кристиан Стуани.
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте.
После этого матча «Жирона» имеет 34 очка и 11-ю позицию в Ла Лиге. «Валенсия» идет 16-й с 28 очками.
Ла Лига. 28-й тур, 15 марта.
Жирона – Валенсия – 1:1
Голы: Стуани, 64 - Лопес, 58
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2025
⚽️ Stuani
🔴⚪️ #GironaValencia pic.twitter.com/8H6Yhm3L7g
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут
Туринцы победили со счетом 1:0