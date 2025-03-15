Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией
Чемпионат Испании
Жирона
15.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2025, 23:57 | Обновлено 15 марта 2025, 23:58
809
0

Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией

Матч завершился вничью 1:1

15 марта 2025, 23:57 | Обновлено 15 марта 2025, 23:58
809
0
Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 15 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Валенсия».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыли счет в поединке «летучие мыши» – на 58-й минуте забил Диего Лопес. Отыгрались каталонцы спустя шесть минут, голом отметился легенда клуба Кристиан Стуани.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте.

После этого матча «Жирона» имеет 34 очка и 11-ю позицию в Ла Лиге. «Валенсия» идет 16-й с 28 очками.

Ла Лига. 28-й тур, 15 марта.

Жирона – Валенсия – 1:1
Голы: Стуани, 64 - Лопес, 58

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Холанд и Мбаппе – единственные игроки по интересным достижениям в топ-лигах
Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2025, 03:36 24
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут

Фиаско Коваленко и Ко. Эмполи проиграл Торино и остался в красной зоне
Футбол | 15 марта 2025, 23:50 0
Фиаско Коваленко и Ко. Эмполи проиграл Торино и остался в красной зоне
Фиаско Коваленко и Ко. Эмполи проиграл Торино и остался в красной зоне

Туринцы победили со счетом 1:0

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15.03.2025, 03:45
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Теннис | 15.03.2025, 04:45
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
ФОТО. Беседин забил первый гол за новую команду в Чехии
Футбол | 15.03.2025, 17:42
ФОТО. Беседин забил первый гол за новую команду в Чехии
ФОТО. Беседин забил первый гол за новую команду в Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 6
Футбол
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем