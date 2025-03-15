Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией

В субботу, 15 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Валенсия».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Матч завершился вничью 1:1.

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Открыли счет в поединке «летучие мыши» – на 58-й минуте забил Диего Лопес. Отыгрались каталонцы спустя шесть минут, голом отметился легенда клуба Кристиан Стуани.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте.

После этого матча «Жирона» имеет 34 очка и 11-ю позицию в Ла Лиге. «Валенсия» идет 16-й с 28 очками.

Ла Лига. 28-й тур, 15 марта.

Жирона – Валенсия – 1:1

Голы: Стуани, 64 - Лопес, 58

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