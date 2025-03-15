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Чемпионат Испании
Жирона
15.03.2025 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2025, 09:34 |
217
0

Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта матч 28-го тура Ла Лиги

15 марта 2025, 09:34 |
217
0
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Валенсия».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Валенсия
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Трансляция матча В эфире

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Валенсия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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