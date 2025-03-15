Испания15 марта 2025, 09:34 |
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Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта матч 28-го тура Ла Лиги
15 марта 2025, 09:34 |
217
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В субботу, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Валенсия».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – ВаленсияСмотреть трансляцию
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