15 марта на «Монтиливи» пройдет матч 28-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда создала главный сюрприз в прошлом сезоне испанского футбола. Поначалу и вовсе лидируя, в итоге закончили на невероятно высоком для себя 3-м месте. Более того, получилось сохранить тренера, Мичела Санчеса - но все же ряд звезд, в том числе Довбик, ставший лучшим бомбардиром всей Примеры, покинули проект.

К сожалению, новый вариант клуба, как и ждали скептики, просел. Что дебют в Лиге чемпионов, что выступления в кубке обернулись позорными провалами. Более-менее на неплохом уровне у Цыганкова и компании получалось держаться в Примере. Но и там со временем получалось все хуже, и шансы остаться в еврокубках откровенно таяли. Клуб застрял в нижней части таблицы, вот и Эспаньол не обыграли.ї

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Валенсия

Клуб попал в руки Питера Лима, и сложно найти более ненавистного человека в футболе Испании. После очередного кризиса на тренерский пост позвали местную легенду, Бараху. И тот не просто не дал вылететь родной команде в 2023-м году, но и поднял ее на 9-е место в следующей темпораде.

А вот новый сезон сразу начинался с проблем. Рубену давали время вплоть до конца 2024-го года, чтобы наладить игру подопечных. Но во время зимней паузы сменили его на Карлоса Корберана, причем выложили за него трехмиллионную компенсацию Вест Бромвичу. При нем футболисты сразу ожили и оторвались ото дна таблицы. Важную победу, 2-1, взяли над аутсайдером, Вальядолидом. Но расслабляться рано.

Статистика личных встреч

В сентябре, несмотря на свои проблемы, Валенсия на родной Месталье оформила 2:0 - а ведь до этого проиграла три кряду очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще намного больше верят в хозяев. Но, кажется, гости готовы не проиграть тут (коэффициент - 1,82).