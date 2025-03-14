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  4. Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Англия
14 марта 2025, 11:36 |
2988
1

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко

Александр может как покинуть клуб, так и остаться

14 марта 2025, 11:36 |
2988
1
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Ситуация с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко остается неопределенной.

Как сообщает Arsenal Insider, при идеальном сценарии «канониры» хотели бы продать 28-летнего игрока ближайшим летом, но не будут его «выставлять за дверь». И, если Александр все же останется в клубе, его будут использовать в матчах.

Отмечается, что Зинченко является популярной фигурой в раздевалке, а главный тренер команды Микель Артета – большой поклонник таланта украинца.

Руководство «Арсенала» с радостью позволит защитнику уйти, если он сам попросит о трансфере. Это является приоритетным вариантом для клуба. Но пока ситуация с будущим украинского игрока далека от однозначного решения.

Ранее Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitason
Только проявил себя,так уже и нет конкретного мнения чтобы продать,ещё если пару положит так и решат почему бы и не оставить Зинченка,так что Сане нужно работать и стараться убедить руководство клуба ,что он нужен команде, даже если он не будет попадать в основной состав,время ещё есть чтобы доказать что он нужен,да и зарплата у Зинченка очень не маленькая,8 миллионов евро ,так что  думаю Саня очень хочет остаться в таком клубе как Арсенал,тем более он говорил что в детстве мечтал играть за этот клуб, тогда Венгер был тренером и этот клуб был на ведущих ролях в Европе! Работай Саня,если хочешь остаться!!
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