Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко

Ситуация с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко остается неопределенной.

Как сообщает Arsenal Insider, при идеальном сценарии «канониры» хотели бы продать 28-летнего игрока ближайшим летом, но не будут его «выставлять за дверь». И, если Александр все же останется в клубе, его будут использовать в матчах.

Отмечается, что Зинченко является популярной фигурой в раздевалке, а главный тренер команды Микель Артета – большой поклонник таланта украинца.

Руководство «Арсенала» с радостью позволит защитнику уйти, если он сам попросит о трансфере. Это является приоритетным вариантом для клуба. Но пока ситуация с будущим украинского игрока далека от однозначного решения.

Ранее Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.