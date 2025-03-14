Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Александр может как покинуть клуб, так и остаться
Ситуация с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко остается неопределенной.
Как сообщает Arsenal Insider, при идеальном сценарии «канониры» хотели бы продать 28-летнего игрока ближайшим летом, но не будут его «выставлять за дверь». И, если Александр все же останется в клубе, его будут использовать в матчах.
Отмечается, что Зинченко является популярной фигурой в раздевалке, а главный тренер команды Микель Артета – большой поклонник таланта украинца.
Руководство «Арсенала» с радостью позволит защитнику уйти, если он сам попросит о трансфере. Это является приоритетным вариантом для клуба. Но пока ситуация с будущим украинского игрока далека от однозначного решения.
Ранее Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.
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