«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команду уступила «Атлетику» Бильбао со счетом 1:3 (поражение 3:4 по сумме двух матчей).

«Да, это была явная и очевидная красная карточка... «Он (прим. – Хуммельс) потерял время; он должен был отдать пас налево, но не сделал этого. Такое случается, он великий чемпион, но такое случается. Несмотря на это, я хочу поздравить команду, ведь ребята оставались едины в трудные моменты и боролись изо всех сил».

«Обидно, потому что мы чувствовали себя хорошо и были уверены, что можем провести отличный матч. Такие моменты могут сложиться как в одну, так и в другую сторону, но я не могу ни в чем винить ребят. Они провели фантастический матч в очень сложной ситуации».

«Наша цель – всегда выкладываться на полную... Мы все еще находимся среди лучших команд, и мы сделаем все возможное, чтобы «Рома» поднялась как можно выше. Я сказал это в начале своего пути в ноябре, и я продолжаю повторять это: Я никогда не сдаюсь. Я всегда хочу лучшего, я требую этого от себя и прошу того же от игроков.

«Дайте мне такое сильное выступление, как сегодня, и у нас не будет сожалений. Мы отдали все силы в невероятной и напряженной атмосфере, как и в первом матче на нашем стадионе. Поздравляю их, а также моих игроков, которые показали отличную игру».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы.