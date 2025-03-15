Ман Сити впервые при Гвардиоле пропустил 40 мячей в Премьер-лиге
«Горожане» на домашней арене не смогли обыграть «Брайтон»
«Манчестер Сити» впервые под руководством Пепа Гвардиолы пропустил 40 голов в одном розыгрыше АПЛ.
15 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Брайтон». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Ранее лучшим сезоном в Премьер-лиге по количеству пропущенных мячей для «горожан» при Гвардиоле был 2018/19 (23), а худшим – 2016/17 (39).
По сравнению с прошлым сезоном чемпионата «Манчестер Сити» в кампании 2024/25 пропустил на 6 голов больше (34 против 40).
В текущей кампании АПЛ подопечные Пепа располагаются на пятом месте в турнирной таблице (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).
Manchester City have now conceded 40 league goals in 2024/25, their most ever in a Premier League campaign under Pep Guardiola.— Squawka (@Squawka) March 15, 2025
And it's only March. 🤯 pic.twitter.com/GvkmuDoBww
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