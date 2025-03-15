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  4. Ман Сити впервые при Гвардиоле пропустил 40 мячей в Премьер-лиге
Англия
15 марта 2025, 22:47 |
125
0

Ман Сити впервые при Гвардиоле пропустил 40 мячей в Премьер-лиге

«Горожане» на домашней арене не смогли обыграть «Брайтон»

15 марта 2025, 22:47 |
125
0
Ман Сити впервые при Гвардиоле пропустил 40 мячей в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» впервые под руководством Пепа Гвардиолы пропустил 40 голов в одном розыгрыше АПЛ.

15 марта состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Брайтон». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Ранее лучшим сезоном в Премьер-лиге по количеству пропущенных мячей для «горожан» при Гвардиоле был 2018/19 (23), а худшим – 2016/17 (39).

По сравнению с прошлым сезоном чемпионата «Манчестер Сити» в кампании 2024/25 пропустил на 6 голов больше (34 против 40).

В текущей кампании АПЛ подопечные Пепа располагаются на пятом месте в турнирной таблице (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Брайтон статистика Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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