29-летний украинский форвард Роман Яремчук присоединился к лагерю сборной Украины в испанском городе Бенидорм.

Роман стал первым легионером, который прибыл в расположение национальной команды. 13 марта Яремчук отметился дублем за греческий Олимпиакос в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против Буде-Глимт.

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке

