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  4. ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке
Лига наций
15 марта 2025, 23:38 |
215
1

ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке

Роман Яремчук присоединился к сине-желтым в Испании

15 марта 2025, 23:38 |
215
1
ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

29-летний украинский форвард Роман Яремчук присоединился к лагерю сборной Украины в испанском городе Бенидорм.

Роман стал первым легионером, который прибыл в расположение национальной команды. 13 марта Яремчук отметился дублем за греческий Олимпиакос в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против Буде-Глимт.

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ivankondrat96
Роман Яремчук роззабивався. Це великий плюс для збірної і загадка для Бельгії
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