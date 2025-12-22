Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 23:57
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер

Столичный клуб ищет правого защитника

ФК Динамо. Александр Караваев

Киевский футбольный клуб «Динамо» приступил к планированию трансферов на январское окно.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевляне находятся в активном поиске футболиста, который будет играть на позиции правого защитника и сможет навязать конкуренцию Александру Караваеву.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в киевское «Динамо» на просмотр прибыл защитник юношеской сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи. Футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб столичного клуба – его готовы оставить в клубе.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Караваев
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Gargantua
в УПЛ кроме Крупского не на кого и смотреть. ну разве что Сыч
