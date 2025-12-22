Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер

Киевский футбольный клуб «Динамо» приступил к планированию трансферов на январское окно.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевляне находятся в активном поиске футболиста, который будет играть на позиции правого защитника и сможет навязать конкуренцию Александру Караваеву.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в киевское «Динамо» на просмотр прибыл защитник юношеской сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи. Футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб столичного клуба – его готовы оставить в клубе.