Украина. Премьер лига
807
1
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Столичный клуб ищет правого защитника
22 декабря 2025, 23:57 |
807
Киевский футбольный клуб «Динамо» приступил к планированию трансферов на январское окно.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, киевляне находятся в активном поиске футболиста, который будет играть на позиции правого защитника и сможет навязать конкуренцию Александру Караваеву.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в киевское «Динамо» на просмотр прибыл защитник юношеской сборной ДР Конго U-20 Дье Калонджи. Футболист произвел положительное впечатление на тренерский штаб столичного клуба – его готовы оставить в клубе.
Комментарии 1
в УПЛ кроме Крупского не на кого и смотреть. ну разве что Сыч
