Известно, как Челси помогает Мудрику во время его отстранения от футбола
Клуб поддерживает форму футболиста
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Украинский вингер ожидает результат пробы B, который и решит его судьбу. На этот период украинский футболист отстранен от матчей.
Однако лондонский клуб старается всячески поддерживать украинца. По информации английских СМИ, лондонский клуб предоставил Мудрику индивидуальную программу для поддержания его физической формы. Однако украинцу и в дальнейшем запрещено тренироваться с одноклубниками на их тренировочной базе в Кобхэме.
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