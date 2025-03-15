Фиаско Коваленко и Ко. Эмполи проиграл Торино и остался в красной зоне
Туринцы победили со счетом 1:0
В субботу, 15 марта, прошел матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Торино» и «Эмполи».
Игра прошла в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Гости победили со счетом 1:0.
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Единственный гол в матче забил Никола Влашич на 70-й минуте. Украинец Виктор Коваленко остался в резерве «Эмполи» и вышел на поле на 76-й минуте, однако вырвать очки своей команде не помог.
«Эмполи» после этого матча остался в зоне вылета Серии А – 18-я позиция и 22 очка. «Торино» идет 11 с 38 баллами.
Серия А. 15 марта, 29-й тур.
Торино – Эмполи – 1:0
Гол: Влашич, 70.
VINCIAMO NOIIIIII 🐂 pic.twitter.com/E5JhzCnmY5— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 15, 2025
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