Фиаско Коваленко и Ко. Эмполи проиграл Торино и остался в красной зоне

В субботу, 15 марта, прошел матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Торино» и «Эмполи».

Игра прошла в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Гости победили со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче забил Никола Влашич на 70-й минуте. Украинец Виктор Коваленко остался в резерве «Эмполи» и вышел на поле на 76-й минуте, однако вырвать очки своей команде не помог.

«Эмполи» после этого матча остался в зоне вылета Серии А – 18-я позиция и 22 очка. «Торино» идет 11 с 38 баллами.

Серия А. 15 марта, 29-й тур.

Торино – Эмполи – 1:0

Гол: Влашич, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А