Милан – Комо – 2:1. Россонери снова отыгрались. Видео голов и обзор матча

В субботу, 15 марта, было сыграно четыре матча 29-го тура Серии А.

«Милан» на «Сан-Сиро» одержал победу над «Комо» 2:1. Подопечные Сержиу Консейсау в первом тайме пропустили - голом отметился Люка Да Кунья.

Во втором тайме Кристиан Пулишич и Титжани Рейндерс вывели «Милан» вперед. За «Комо» в игре дебютировал Деле Алли, который вышел на замену и получил красную карточку через 10 минут.

«Монца» сыграла вничью с «Пармой– 1:1.

«Верона» минимально уступила «Удинезе» 0:1.

«Торино» вырвал победу у «Эмполи» 1:0.

Серия А. 29-й тур. 15 марта

Милан – Комо – 2:1

Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 – Кунья, 33

Видео голов и обзор матча

Монца – Парма – 1:1

Голы: Иццо, 60 – Бонни, 84

Видео голов и обзор матча

Верона – Удинезе – 0:1

Гол: Дуда, 72

Видео голов и обзор матча

Торино – Эмполи – 1:0

Гол: Влашич, 70

Видео голов и обзор матча