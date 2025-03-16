Милан – Комо – 2:1. Россонери снова отыгрались. Видео голов и обзор матча
Подопечные Сержиу Консейсау сначала пропустили
В субботу, 15 марта, было сыграно четыре матча 29-го тура Серии А.
«Милан» на «Сан-Сиро» одержал победу над «Комо» 2:1. Подопечные Сержиу Консейсау в первом тайме пропустили - голом отметился Люка Да Кунья.
Во втором тайме Кристиан Пулишич и Титжани Рейндерс вывели «Милан» вперед. За «Комо» в игре дебютировал Деле Алли, который вышел на замену и получил красную карточку через 10 минут.
«Монца» сыграла вничью с «Пармой– 1:1.
«Верона» минимально уступила «Удинезе» 0:1.
«Торино» вырвал победу у «Эмполи» 1:0.
Серия А. 29-й тур. 15 марта
Милан – Комо – 2:1
Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 – Кунья, 33
Видео голов и обзор матча
Монца – Парма – 1:1
Голы: Иццо, 60 – Бонни, 84
Видео голов и обзор матча
Верона – Удинезе – 0:1
Гол: Дуда, 72
Видео голов и обзор матча
Торино – Эмполи – 1:0
Гол: Влашич, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер бывшего чемпиона мира назвал потенциальных соперников
Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе