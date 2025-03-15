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15 марта 2025, 21:12 | Обновлено 15 марта 2025, 21:52
133
2

Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы

Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А

15 марта 2025, 21:12 | Обновлено 15 марта 2025, 21:52
133
2
Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы
Getty Images/Global Images Ukraine. МИлан

Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А.

«Монца» и «Парма» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Верона» в гостях одолела «Удинезе».

«Милан» дома со счетом 2:1 одолел «Комо». Деле Алли провел первый, но не самый удачный матч в составе гостей: вышел на замену, а через 10 минут получил красную карточку.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

  • Милан: 47 очков, 7-е место
  • Удинезе: 40 очков, 9-е место
  • Комо: 29 очков, 13-е место
  • Верона: 29 очков, 14-е место
  • Парма: 26 очков, 15-е место
  • Монца: 15 очков, 20-е место

Серия А. 29-й тур

Монца – Парма – 1:1

Голы: Иццо, 60 – Бонни, 84

Верона – Удинезе – 0:1

Гол: Дуда, 72

Милан – Комо – 2:1

Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 – Кунья, 33

Фото матчей:

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Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Парма Удинезе Верона Милан Комо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Мілан здобув важливу для себе перемогу. Може щось почалось налагоджуватися. Подивимось у наступних матчах
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