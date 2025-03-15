Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы

Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А.

«Монца» и «Парма» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Верона» в гостях одолела «Удинезе».

«Милан» дома со счетом 2:1 одолел «Комо». Деле Алли провел первый, но не самый удачный матч в составе гостей: вышел на замену, а через 10 минут получил красную карточку.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

Милан: 47 очков, 7-е место

Удинезе: 40 очков, 9-е место

Комо: 29 очков, 13-е место

Верона: 29 очков, 14-е место

Парма: 26 очков, 15-е место

Монца: 15 очков, 20-е место

Серия А. 29-й тур

Монца – Парма – 1:1

Голы: Иццо, 60 – Бонни, 84

Верона – Удинезе – 0:1

Гол: Дуда, 72

Милан – Комо – 2:1

Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 – Кунья, 33

Фото матчей: