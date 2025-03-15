Победы Милана и Вероны, ничья в матче Монцы и Пармы
Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А
Состоялось 3 матча 29-го тура Серии А.
«Монца» и «Парма» сыграли вничью со счетом 1:1.
«Верона» в гостях одолела «Удинезе».
«Милан» дома со счетом 2:1 одолел «Комо». Деле Алли провел первый, но не самый удачный матч в составе гостей: вышел на замену, а через 10 минут получил красную карточку.
После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:
- Милан: 47 очков, 7-е место
- Удинезе: 40 очков, 9-е место
- Комо: 29 очков, 13-е место
- Верона: 29 очков, 14-е место
- Парма: 26 очков, 15-е место
- Монца: 15 очков, 20-е место
Серия А. 29-й тур
Монца – Парма – 1:1
Голы: Иццо, 60 – Бонни, 84
Верона – Удинезе – 0:1
Гол: Дуда, 72
Милан – Комо – 2:1
Голы: Пулишич, 53, Рейндерс, 75 – Кунья, 33
Фото матчей:
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