Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно
Другие новости
15 марта 2025, 02:56 |
261
0

ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно

Интересная деталь

15 марта 2025, 02:56 |
261
0
ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно
X. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду вызвал недовольство фанатов видео, которое он выпустил в честь 10-летия своей серии духов «Legacy».

В ролике португалец вспомнил все этапы своей карьеры, но о «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе» не было ни слова.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он вспомнил детство, первые матчи за «Спортинг», успехи в «Реале», победу на Евро-2016 с португальской сборной и трофеи с «Аль-Насром», но итальянский и английский клубы, где он завоевывал титулы, были проигнорированы.

Фанаты обратили внимание на этот момент, что, вероятно, связано с его недовольством тем, как завершились его отношения с «Юнайтед» после расторжения контракта в 2022 году.

По теме:
ВИДЕО. Футболист Барселоны засветился на WWE. Он стоял с чемпионским поясом
ВИДЕО. Усик: «Я — царь подкаблучников, для этого нужно иметь большие яйца»
ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится
видео lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Футбол | 15 марта 2025, 02:49 0
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика

Пауло Дибала заинтересовал мадридский «Атлетико»

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14 марта 2025, 11:36 3
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко

Александр может как покинуть клуб, так и остаться

Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
Футбол | 14.03.2025, 22:07
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 07:01
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 17
Футбол
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 3
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 91
Футбол
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем