ВИДЕО. Роналду обидел два своих бывших клуба в новой рекламе. Неожиданно

Криштиану Роналду вызвал недовольство фанатов видео, которое он выпустил в честь 10-летия своей серии духов «Legacy».

В ролике португалец вспомнил все этапы своей карьеры, но о «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе» не было ни слова.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он вспомнил детство, первые матчи за «Спортинг», успехи в «Реале», победу на Евро-2016 с португальской сборной и трофеи с «Аль-Насром», но итальянский и английский клубы, где он завоевывал титулы, были проигнорированы.

Фанаты обратили внимание на этот момент, что, вероятно, связано с его недовольством тем, как завершились его отношения с «Юнайтед» после расторжения контракта в 2022 году.

Legacy is more than a fragrance! It’s a reflection of my journey and I’m very happy to celebrate its 10th anniversary relaunching it in a newly designed bottle and with a more modern design.#CR7 #CR7FRAGANCES #CR7LEGACY #AD pic.twitter.com/r5oXZcIWik