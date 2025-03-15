Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»

Известный в прошлом нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер не понимает, как судьи рассмотрели двойное касание форварда Атлетико Хулиана Альвареса в послематчевой серии пенальти встречи Лиги чемпионов против Реала.

Альварес забил, но гол не засчитали, а мадридцы проиграли серию.

«Не понимаю, как такой момент может определить судьбу столь важного матча Лиги чемпионов. Я уже больше 100 раз посмотрел этот момент и все еще не могу на 100% определить, что там было двойное касание».

«Это чушь какая-то», – считает Ширер.