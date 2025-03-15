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  4. Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»
Лига чемпионов
15 марта 2025, 14:13 |
1031
5

Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»

Известный в прошлом форвард недоволен решением с пенальти Альвареса

15 марта 2025, 14:13 |
1031
5
Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер не понимает, как судьи рассмотрели двойное касание форварда Атлетико Хулиана Альвареса в послематчевой серии пенальти встречи Лиги чемпионов против Реала.

Альварес забил, но гол не засчитали, а мадридцы проиграли серию.

«Не понимаю, как такой момент может определить судьбу столь важного матча Лиги чемпионов. Я уже больше 100 раз посмотрел этот момент и все еще не могу на 100% определить, что там было двойное касание».

«Это чушь какая-то», – считает Ширер.

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Алан Ширер Хулиан Альварес Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Лига чемпионов пенальти
Иван Зинченко Источник: The Rest Is Football
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Demid Romanchik
Реал дерьмо
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0
vazazh
А не ріжте коменти, в який реавл - гівно, та взяточник № 1 в футболі
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0
vazazh
Якщо десяток спеціалістів, футболістів, суддів не бачить подвійного дотика, то я вірю їм (я також не бачив його), а не анчелотті чи куртуа, бо цн зацікавлені особи. Так само не 
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0
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Gray cat
Якщо б'єш пенальті, то бий! Два дотика по м'ячу при виконанні пенальті це від невпевненості. Нічого нити, коли в черговий раз вас вершкові вибили з ліги чемпіонів, у них є характер і бажання грати до кінця, а вам що бомжувати і все одно пропускати вирішальні голи, то запороти майже всі гольові моменти і програти серію пенальті.
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-5
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