Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последнем поединке отметился дублем в ворота «Вильярреала», благодаря чему обошел бразильского Роналдо по количеству голов в первом сезоне в составе мадридского клуба (31 против 30).

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 35 результативными действиями (31 Г + 4 А). Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

Goals in first season with Real Madrid:



31 — Kylian Mbappé

30 — Ronaldo pic.twitter.com/WEj29eBtfm