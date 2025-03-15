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  4. Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале
Испания
15 марта 2025, 22:19 |
88
0

Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале

Произошло это в игре против «Вильярреала»

15 марта 2025, 22:19 |
88
0
Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последнем поединке отметился дублем в ворота «Вильярреала», благодаря чему обошел бразильского Роналдо по количеству голов в первом сезоне в составе мадридского клуба (31 против 30).

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 35 результативными действиями (31 Г + 4 А). Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Вильярреал Роналдо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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