Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале
Произошло это в игре против «Вильярреала»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последнем поединке отметился дублем в ворота «Вильярреала», благодаря чему обошел бразильского Роналдо по количеству голов в первом сезоне в составе мадридского клуба (31 против 30).
15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В нынешнем сезоне француз принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 35 результативными действиями (31 Г + 4 А). Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
Goals in first season with Real Madrid:— StatMuse FC (@statmusefc) March 15, 2025
31 — Kylian Mbappé
30 — Ronaldo pic.twitter.com/WEj29eBtfm
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