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WTA
13 марта 2025, 10:13 |
702
0

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 10:13 |
702
0
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

13 марта, свою встречу в четвертьфинале турнира Индиан-Уэллс проведут Элина Свитолина (WTA 23) и Мирра Андреева (11). Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Звездная украинская теннисистка в очередной раз доказывает, что в число ветеранов ее явно рано записывать. На Открытом чемпионате Австралии Свитолина дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз, теперь дошла до четвертьфинала престижного Индиан-Уэллс, уже гарантировав себе чек на 202 тысячи долларов.

Сетка на этом турнире сложилась таким образом, что украинка играла исключительно против американок. Вначала прошла Эшлин Крюгер – 6:1, 6:7, 6:3, потом уверенно разобралась с Даниэль Коллинс – 6:2, 6:4. В последнем матче удалось обыграть неудобную Джессику Пегулу, которая является четвертой ракеткой мира – 5:7, 6:1, 6:2.

В общей сложности у Свитолиной 9 побед в 13 противостояниях этого сезона. Процент первой подачи на этом турнире не достигает в общей сложности даже 55%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Мирра Андреева

«Нейтралка» Мирра Андрееева считается восходящей звездой мирового тенниса. Ей только 17 лет, а она уже побывала в топ-10, а сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге. Спортсменка сейчас в отличной форме, ведь перед Индиан-Уэллс она выиграла турнир в Дубае, где в решающем матче одолела Клару Таусон, а по дороге в финал одолела таких монстров, как Рыбакина и Свентек.

Нет пока проблем и на этом турнире, в первом матче удалось обыграть Варвару Грачеву – 7:5, 6:4, далее снова сыграла с Таусон, разгромив датчанку – 6:3, 6:0. В последнем матче Андреева не оставила шансов седьмой ракетке мира Елене Рыбакиной, выиграв 6:1, 6:2, так серия побед уже достигла девяти матчей.

В этом году теннисистка провела 19 матчей, одержав 16 побед, два поражения из трех спортсменка потерпела от первой ракетки мира Арины Соболенко.

Несмотря на отличную форму Андреевой (что, к сожалению, стоит признать), не забываем о том, что она представительница страны 404. И верим, что Элина сможет наказать «нейтралку».

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки ранее между собой никогда не играли. Это выглядит объяснимо, учитывая возраст «нейтралки». Украинка старше на целых 13 лет, у нее больше опыта, но Андреева уж точно не боится соперниц подобного уровня.

Свитолина считается андердогом этой пары, хотя Элина умеет приспосабливаться к стилю соперниц. Рискну сделать ставку на тотал меньше 21,5 геймов, держа в голове веру и надежду в успех украинки!

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
13.03.2025 -
22:00
Мирра Андреева
Тотал геймов меньше 21.5 1.82 Сделать ставку
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Элина Свитолина Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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