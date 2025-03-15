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  4. ФОТО. Уокер умолял. Алли провел первый матч за 2 года и получил красную
Италия
15 марта 2025, 22:13 | Обновлено 15 марта 2025, 22:21
263
0

ФОТО. Уокер умолял. Алли провел первый матч за 2 года и получил красную

Милан минимально переиграл Комо 2:1, а в конце встречи рефери удалил Деле

15 марта 2025, 22:13 | Обновлено 15 марта 2025, 22:21
263
0
ФОТО. Уокер умолял. Алли провел первый матч за 2 года и получил красную
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Комо.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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На 81-й минуте на поле в составе гостей появился 28-летний английский хавбек Деле Алли. Для него этот матч стал первым с февраля 2023 года. Он пропустил столько времени из-за травм, а зимой на правах свободного агента стал игроком Комо.

Спустя 10 минут Алли получил прямую красную карточку за то, что жестко сыграл против Рубена Лофтуса-Чика. После просмотра VAR арбитр удалил Деле.

Правый фулбек Милана Кайл Уокер, который играл вместе с Алли в Тоттенхэме и сборной Англии, умолял судью не показывать Деле красную. Но арбитр остался не приклонен, удалив потом еще и наставника Комо Сеска Фабрегаса за излишние эмоции.

ФОТО. Уокер умолял. Алли провел первый матч за 2 года и получил красную

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Деле Алли Кайл Уокер фото удаление (красная карточка) Комо Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Сеск Фабрегас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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