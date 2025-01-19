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Италия
19 января 2025, 20:19 | Обновлено 19 января 2025, 20:57
687
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Деле Алли стал игроком Комо

Игрок перешел в качестве свободного агента

19 января 2025, 20:19 | Обновлено 19 января 2025, 20:57
687
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Деле Алли стал игроком Комо
ФК Комо. Деле Алли

Английский экс-хавбек «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли стал игроком «Комо».

Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года с правом продления еще на один сезон. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 3.5 миллиона евро.

Хавбек находился в качестве свободного агента. Предыдущей командой Алли был «Эвертон». Играя за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 годы, Алли считался одним из самых талантливых игроков сборной Англии.

За свою карьеру Алли провел на клубном уровне 385 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 72 голевые передачи.

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Деле Алли Комо трансферы трансферы Серии A Тоттенхэм Эвертон
Іван Распутін Источник
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Saar
Пам'ятаю час, коли його вважали майже головним талантом Англії.
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