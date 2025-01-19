ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Деле Алли стал игроком Комо
Игрок перешел в качестве свободного агента
Английский экс-хавбек «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли стал игроком «Комо».
Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года с правом продления еще на один сезон. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 3.5 миллиона евро.
Хавбек находился в качестве свободного агента. Предыдущей командой Алли был «Эвертон». Играя за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 годы, Алли считался одним из самых талантливых игроков сборной Англии.
За свою карьеру Алли провел на клубном уровне 385 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 72 голевые передачи.
It’s official! 🚨🚨 pic.twitter.com/gzhEBN1vx8— Como1907 (@Como_1907) January 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется в 17:15
Главный тренер Ромы похвалил украинского форварда