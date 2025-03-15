Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик, вероятно, покинет римский клуб по окончании текущего сезона, сообщает notiziecalciomercato.eu.

Как сообщает источник, в следующей кампании 27-летний нападающий вряд ли будет выступать в «желто-красной» футболке. Отмечается, что украинец не смог оправдать надежд – он забил мало важных голов, а от него самого ожидали гораздо большего.

В текущем сезоне Довбик сыграл за Рому 37 матчей. На его счету 14 голов и 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 30 млн. евро.

Сообщалось, что в Италии уничтожают Довбика за вылет из Лиги Европы.