Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Италия
15 марта 2025, 13:18 | Обновлено 15 марта 2025, 13:31
3180
14

Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика

Украинца хотят продать летом

15 марта 2025, 13:18 | Обновлено 15 марта 2025, 13:31
3180
14
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик, вероятно, покинет римский клуб по окончании текущего сезона, сообщает notiziecalciomercato.eu.

Как сообщает источник, в следующей кампании 27-летний нападающий вряд ли будет выступать в «желто-красной» футболке. Отмечается, что украинец не смог оправдать надежд – он забил мало важных голов, а от него самого ожидали гораздо большего.

В текущем сезоне Довбик сыграл за Рому 37 матчей. На его счету 14 голов и 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 30 млн. евро.

Сообщалось, что в Италии уничтожают Довбика за вылет из Лиги Европы.

По теме:
Итальянская пресса: «С Хуммельсом нужно прощаться, Довбик – под вопросом»
Малиновский уезжает в МЛС? Роксолана рассказала о будущем игрока
Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15 марта 2025, 03:45 3
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера

Теренс считает таким Шакура Стивенсона

Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Футбол | 15 марта 2025, 10:46 4
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста

Патрик доволен возвращением полузащитника

Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Футбол | 15.03.2025, 13:20
Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Футбол | 14.03.2025, 15:18
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Рома це цирк, саме тому стільки було скептиків серед укр. вболівальників стосовно цього трансферу. Купу тренерів посеред сезону поміняли, немає стабільної гри, але при цьому сходу якісь високі вимоги до гравців. Довбик їх найкращий бомбардир, не така і страшна статистика враховуючи адаптацію у такій кризовій команді
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Andromed
очікувати від гравця можна більше тоді коли й сама команда відповідає високому рівню...
Ответить
+2
pol-55
Переманював один тренер,виганяє третій,намічаються гастролі,які є багатьох гравців,Артем не виняток.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
vazazh
А що тут не розуміти? Гравець середнього рівня (результат - 37 ігр, 14 голів, це УПЛ - все). На кой він команді, яка хоче Скудетто? Куди йти? В середняка, де на тебе будуть грати та молитися, абро в кінцівку турнірної таблиці, бо далі - Польща, ОАЕ, Китай.
Ответить
0
TolsTIyELF
Только Испания. Надеюсь поменяет менеджера и поумнеет.
Ответить
0
Обсервер Влад
Основна проблема Довбика не в статистиці, якою тут так люблять оперувати. Проблема в тому, що практично усі голи Довбика - це не його заслуга, а робота команди на нього - Довбику у більшості випадків його забитих голів потрібно або елементарно ногу/голову підставити у 2 метрах перед пустими воротами, або пенальті забити. Так було і в Жироні, те ж саме тепер і в Ромі. Як самодостатній нападник, який може щось вирішити, продавити/накрутити оборону суперника, щось самостійно створити перед воротами - Довбик безпорадний.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ĴØЌÉŔ
Пуска опять с женой посоветуется 
Ответить
-3
antt
Один гол на три матчі в середньому приблизно. Не густо. І то завжди не більше одного за матч, хіба може є і винятки. Напевно розраховували на більше. Але в таких умовах Рома якщо б не програш Атлетіко, не із поганими результатами тепер. Довбику ж допомогав ДІбала і Ко. Голами, а не асистами як ціла команда в Жироні.
Ответить
-3
apepa
Абсолютно провальный трансфер Ромы. Самый худший нападающий за всю ее историю!
Ответить
-9
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 4
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 18
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем