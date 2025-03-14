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Лига чемпионов
14 марта 2025, 11:49 | Обновлено 14 марта 2025, 11:50
2474
1

Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом

Мадридцы раздосадованы вылетом с турнира

14 марта 2025, 11:49 | Обновлено 14 марта 2025, 11:50
2474
1
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Атлетико

Мадридский «Атлетико» выступил с официальным заявлением по отмененному пенальти Хулиана Альвареса в матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам все еще не верится в отмену гола Альвареса с пенальти с помощью VAR и в вылет из Лиги чемпионов. Знаем, что ошибка использования VAR никогда не изменит исход матча. Мы осознаем, что независимо от количества просмотров ошибки VAR результат матча никогда не изменится.

Во всяком случае, мы глубоко расстроены этим инцидентом, который имел для нас ужасные последствия. Он разрушил надежды миллионов болельщиков и свел насмарку огромные усилия нашей команды.

Убеждены, что футбольная семья должна совместно работать над тем, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», – говорится в сообщении.

В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее главный арбитр матча Шимон Марциняк сделал заявление по отмененному голу Хулиана Альвареса.

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Атлетико Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Комментарии 1
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MrStepanovM .
Респект Атлетіко! Може суддя помилився(?)...але те що сцють в очі всім переходить усі межі! М'яч не ворухнувся, отже його не торкнувся гравець! Може й один міліметр був, але торкання не було! Ніхто не бачив торкання крім вилупків!
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