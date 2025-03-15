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Англия
15 марта 2025, 22:16 |
495
0

Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному

Украинца впервые заменили в матче АПЛ

15 марта 2025, 22:16 |
495
0
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Лондонцы победили со счетом 2:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский центрбек Илья Забарный начал матч в стартовом составе. Однако на 85-й минуте произошло то, чего не было раньше - Илью впервые заменили в матче чемпионата Англии по футболу.

На 85-й минуте наставник «Борнмута» Андони Ираола решил выпустить вместо Забарного нападающего Данеиля Джеббисона.

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Борнмут – Брентфорд. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андони Ираола чемпионат Англии по футболу Брентфорд Борнмут Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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