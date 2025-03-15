Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному

В субботу, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Лондонцы победили со счетом 2:1.

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Украинский центрбек Илья Забарный начал матч в стартовом составе. Однако на 85-й минуте произошло то, чего не было раньше - Илью впервые заменили в матче чемпионата Англии по футболу.

На 85-й минуте наставник «Борнмута» Андони Ираола решил выпустить вместо Забарного нападающего Данеиля Джеббисона.