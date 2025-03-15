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15 марта 2025, 02:37 |
407
0

ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится

Чудесная новость

15 марта 2025, 02:37 |
407
0
ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится
Instagram. Максим Дячук и его невеста

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук готовится к свадьбе с Марией, 21-летней журналисткой, которая является его возлюбленной.

Подруга Марии считает эту свадьбу главным событием весны, о чем написала в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Молодожены хотят начать свою семейную жизнь благородным поступком, попросив гостей вместо цветов сделать пожертвования на поддержку животных в приюте.

Пара вместе с ноября 2020 года, а в марте 2024 года Максим сделал романтическое предложение.

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фото lifestyle Динамо Киев Максим Дячук девушки Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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