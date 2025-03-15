ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится
Чудесная новость
Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук готовится к свадьбе с Марией, 21-летней журналисткой, которая является его возлюбленной.
Подруга Марии считает эту свадьбу главным событием весны, о чем написала в Instagram.
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Молодожены хотят начать свою семейную жизнь благородным поступком, попросив гостей вместо цветов сделать пожертвования на поддержку животных в приюте.
Пара вместе с ноября 2020 года, а в марте 2024 года Максим сделал романтическое предложение.
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