ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук готовится к свадьбе с Марией, 21-летней журналисткой, которая является его возлюбленной.

Подруга Марии считает эту свадьбу главным событием весны, о чем написала в Instagram.

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Молодожены хотят начать свою семейную жизнь благородным поступком, попросив гостей вместо цветов сделать пожертвования на поддержку животных в приюте.

Пара вместе с ноября 2020 года, а в марте 2024 года Максим сделал романтическое предложение.