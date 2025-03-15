Источник: владелец Полесья продолжил контракт с коучем Имадом Ашуром
Геннадий Буткевич не планирует увольнять тренера после крупной неудачи
Житомирское «Полесье» продлило контракт с главным тренером Имадом Ашуром, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.
Несмотря на досадное поражение от «Вереса», руководство «Полесья» не только не планирует увольнять главного тренера Имада Ашура, но и продлило с ним контракт.
Владелец клуба Геннадий Буткевич принял это решение прямо в день матча против ровенской команды.
Он сохраняет доверие к специалисту, невзирая на последние неудачи команды. Ашур работает в клубе с 26 мая 2024 года.
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