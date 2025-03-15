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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 03:57 | Обновлено 15 марта 2025, 04:13
65
0

Источник: владелец Полесья продолжил контракт с коучем Имадом Ашуром

Геннадий Буткевич не планирует увольнять тренера после крупной неудачи

15 марта 2025, 03:57 | Обновлено 15 марта 2025, 04:13
65
0
Источник: владелец Полесья продолжил контракт с коучем Имадом Ашуром
ФК Полесье. Имад Ашур

Житомирское «Полесье» продлило контракт с главным тренером Имадом Ашуром, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

Несмотря на досадное поражение от «Вереса», руководство «Полесья» не только не планирует увольнять главного тренера Имада Ашура, но и продлило с ним контракт.

Владелец клуба Геннадий Буткевич принял это решение прямо в день матча против ровенской команды.

Он сохраняет доверие к специалисту, невзирая на последние неудачи команды. Ашур работает в клубе с 26 мая 2024 года.

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Имад Ашур Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Верес - Полесье Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: Telegram
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