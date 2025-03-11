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  4. Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью
Премьер-лига
Верес
11.03.2025 15:30 – FT 5 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:30 | Обновлено 11 марта 2025, 17:35
2032
12

Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью

«Волки» не только проиграли, но и впервые в новейшей истории пропустили 5 мячей

11 марта 2025, 17:30 | Обновлено 11 марта 2025, 17:35
2032
12
Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью
Фк Полесье

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Верес» – «Полесье» – 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батиста, 33

Предупреждения: Гончаренко, 50 – Йосефи, 86

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 90) – Дахновский (Смиян, 77), Харатин, Кучеров, Луан (Шарай, 58) – Гайдучик (Годя, 77), Степанюк (Клёц, 77)

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 69) – Бабенко (Гонсалвеш, 83) – Крушинский (Назаренко, 58), Андриевский (Йосефи, 69), Битон (Таллес Коста, 58), Гуцуляк – Батиста

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 12
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C.Пеклов
оце Верес розгромив команду грошовитого мішка!Молодці!
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+3
писькотряс
Днари  Пусть лучше Кривбасс в ЛК выйдет, чем это АТБшное недоразумение с физруком Ашуром 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
круто!
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+1
pricolist
У Полісся потужний тренер, пропустити 5 голів в УПЛ то треба примудритись 
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+1
Gargantua81
это плохо для Динамо.
им еще с Полесьем играть, могут назначить кого то толкового
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0
Demid Romanchik
Каждому клубу по имаду ашуру 
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0
😸
Перший гол здається з офсайду,принаймі на повторні було видно що один футболіст Вереса хвоста залишив, там навіть сліпий би побачив
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-1
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AK.228
Шандрука в Шахтер… перспективный тренер
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-5
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