Поражение с неприятным привкусом. Верес нанес разгромное поражение Полесью
«Волки» не только проиграли, но и впервые в новейшей истории пропустили 5 мячей
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Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Верес» – «Полесье» – 5:1
Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батиста, 33
Предупреждения: Гончаренко, 50 – Йосефи, 86
«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 90) – Дахновский (Смиян, 77), Харатин, Кучеров, Луан (Шарай, 58) – Гайдучик (Годя, 77), Степанюк (Клёц, 77)
«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 69) – Бабенко (Гонсалвеш, 83) – Крушинский (Назаренко, 58), Андриевский (Йосефи, 69), Битон (Таллес Коста, 58), Гуцуляк – Батиста
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион: «Авангард» (Ровно)
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